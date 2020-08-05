Калуга, , 16:50 — REGNUM В Калуге спилили 70 из 298 ясенелистных американских клёнов, заражённых агрессивным вредителем — изумрудной узкотелой златкой, сообщили 5 августа корреспонденту ИА REGNUM в городской управе областного центра.

Клён

Как отмечалось на городской планёрке, в этом году ясенелистные клёны, подверженные агрессивному вредителю, решено проверить на наличие смертельной болезни. По результатам проверки будет понятно, сколько американских кленов придётся спилить. На месте вырубок посадят деревья, выращенные в питомниках. К этой работе подключатся специалисты из Обнинска, где ранее произошло подобное нашествие златки.

«Нам придется разработать отдельную программу, чтобы горожане понимали, что сейчас идёт опиловка и утилизация больных ясенелистных кленов, потом на этом месте через какое-то время должно появиться новое дерево, которое нам специалисты рекомендуют для посадки», — заявил исполняющий полномочия городского головы Калуги Дмитрий Денисов.

Ясеневая изумрудная узкотелая златка подтачивает 100% ясеней. Большая часть поражённых деревьев погибает.

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