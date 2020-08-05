Лондон, , 16:32 — REGNUM За первые сутки после релиза в юмористическую аркаду Fall Guys: Ultimate Knockout поиграли больше 1,5 млн человек. Об этом 5 августа на своей странице в Twitter сообщают разработчики из Mediatonic.

https://twitter.com/FallGuysGame/status/1290971375386140672

Авторы проекта отмечают, что они не ожидали такого наплыва игроков. Сейчас разработчики трудятся над созданием первого патча, который исправит множество релизных ошибок.

Напомним, Fall Guys: Ultimate Knockout — это многопользовательская аркада, в которой 60 игроков пытаются пройти полосу препятствий, управляя неуклюжими человечками. Релиз игры состоялся 4 августа 2020 года.

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