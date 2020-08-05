Санта-Ана, США, , 16:27 — REGNUM Ведущий геймдизайнер Fallout: New Vegas Джош Сойер сейчас руководит разработкой нового проекта в Obsidian Entertainment. Об этом он сообщил в Twitter 5 августа.

https://twitter.com/jesawyer/status/1290867551711268864

Сойер отметил, что его новый проект не имеет никакого отношения к Avowed, которую недавно анонсировала Obsidian Entertainment. Дополнительные подробности разработки пока не сообщаются.

Напомним, Obsidian Entertainment — это американская компания-разработчик видеоигр, наиболее известная созданием многих популярных RPG. Среди них: Neverwinter Nights 2, Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity и др.

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