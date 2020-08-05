Лос-Анджелес, США, , 16:22 — REGNUM Канал Comedy Central решил «возродить» комедийный мультсериал «Шоу Рена и Стимпи». Об этом 5 августа сообщило издание The Hollywood Reporter.

Сейчас Comedy Central набирает творческую команду, которая займётся «переосмыслением» шоу для молодого поколения. Дополнительные подробности пока не сообщаются.

Напомним, «Шоу Рена и Стимпи» — это мультипликационный сериал о жизни двух друзей, пса Рена и кота Стимпи. Последний эпизод был выпущен в 1996 году.

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