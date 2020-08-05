Вашингтон, , 16:15 — REGNUM Ролевой экшен Mortal Shell выйдет на PC, PS4 и Xbox One уже 18 августа 2020 года. Об этом сообщалось 5 августа в новом трейлере проекта на YouTube-канале Playstack.

В ролике разработчики также показали несколько геймплейных кадров. На них главный герой сражается с могущественными боссами при помощи холодного оружия.

Напомним, Mortal Shell — это ролевой экшен, вдохновлённый серией игр Dark Souls. Главной особенностью проекта станет способность протагониста вселяться в различные тела, таким образом меняя класс персонажа и набор способностей.

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