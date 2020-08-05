Нижний Новгород, , 16:01 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. В частности, изменения касаются работы фитнес-клубов, бань и саун, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, в настоящее время на территории области действует первый этап снятия ограничений. Сейчас фитнес-центрам разрешено работать на открытом воздухе с группами в составе не более 15 человек. Также могут открыться бани и сауны, которые будут обслуживать одновременно не более троих посетителей, пришедших совместно.

На втором этапе, который, как ожидается, может быть одобрен Роспотребнадзором в ближайшие дни, фитнес-клубы смогут принимать клиентов по предварительной записи, при расчете не более одного человека на 10 кв метров площади. На тех же условиях откроются для массового посещения спортивные сооружения и объекты спорта без проведения соревнований с участием зрителей.

На третьем этапе на каждого клиента спортивного центра должно приходиться не менее 4 кв метров площади зала.

«Данный указ создает базу для работы таких организаций, как фитнес-центры, бани и сауны, на всех этапах снятия ограничений. Мы последовательно взаимодействовали с Роспотребнадзором, чтобы согласовать условия открытия данных организаций раньше, чем наступит третий этап. Была проведена очень серьезная работа с санитарными врачами, достигнут компромисс. Для региона важно поступательное движение в этом направлении», — пояснил Никитин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в указ были внесены изменения, касающиеся тренировок спортивных команд. Теперь спортсмены могут тренироваться группами в составе пяти человек в закрытом помещении и 15 человек — на открытых площадках.