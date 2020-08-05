Рязань, , 16:02 — REGNUM К работе в обычном режиме с 10 августа вернутся детские сады Рязанской области. Также начнут работать учреждения культуры, а для граждан старше 65 лет отменяется режим самоизоляции. Об этом 5 августа в видеотрансляции заявил губернатор Николай Любимов.

Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания, отменяется с 7 августа. С 10 августа в обычном режиме начнут работать детские образовательные учреждения, а кинотеатры, театры и цирк смогут принимать посетителей при условии заполнения залов не более чем на 50% и соблюдении санитарных рекомендаций.

«Сейчас важно закрепить результаты всех наших усилий, и не допустить возвращения назад, на предыдущий уровень заболеваемости коронавирусом. Медицинские учреждения возвращаются к плановому режиму работы, однако часть коечного фонда, сформированного для борьбы с коронавирусом, мы сохраним в качестве резерва», — сказал глава региона.

Ежедневный прирост случаев заражения коронавирусом в Рязанской области с 26 июля не превышает 30 человек.