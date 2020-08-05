Москва, , 15:59 — REGNUM В автомобиле актёра Михаила Ефремова, которого обвиняют в смертельной аватоаварии, после ДТП были обнаружены наркотические средства. Это следует из материалов дела.

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«В ходе осмотра автомобиля Ефремова там были обнаружены гашишное масло и гашиш», — уточнил прокурор в ходе заседания суда.

Ранее экспертиза показала, что Ефремов в момент ДТП на Садовом кольце находился под воздействием наркотических веществ. Согласно результатам медосвидетельствования, зачитанных 5 августа в Пресненском суде Москвы, в крови актёра, управлявшего автомобилем, нашли алкоголь и следы каннабиноидов и кокаина.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня. 5 августа, в Пресненском районном суде Москвы проходит первое заседание по уголовному делу о смертельном ДТП в центре столицы, виновником которого стал актёр Михаил Ефремов. В суде подозреваемый в гибели курьера Сергея Захарова свою вину не признал, заявив, что ничего не помнит о дне трагедии.