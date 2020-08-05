Липецк, , 15:58 — REGNUM 19 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Липецкой области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 5 августа.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

50 человек за сутки выписаны с выздоровлением после коронавируса. 233 человека с подтверждённым заражением коронавирусом остаются в больницах, также на госпитализации находятся 140 пациентов с подозрением на заражение.

Всего на территории Липецкой области на 5 августа положительные тесты на коронавирус подтверждены у 4631 человека, 3758 человек выздоровели, 22 человека умерли. 851 человек остается на лечении.