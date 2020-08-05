Нур-Султан, 5 августа 2020, 15:57 — REGNUM Правительство Казахстана учредило 10 августа новый праздник — День Абая. Соответствующее постановление правительства опубликовано 5 августа на сайте премьер-министра республики.
Правительство республики внесло дополнение в постановление «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан».
Абай Кунанбаев — казахский поэт, композитор, мыслитель и общественный деятель. Родился 10 августа 1845 года в Семипалатинском уезде. Считается основоположником казахской письменной литературы.