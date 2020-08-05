Москва, , 15:50 — REGNUM Россия не в состоянии будет построить успешную экономику только силами своих граждан. Об этом 5 августа заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Трудовые мигранты Focus.kg

«Нельзя так сказать: давайте решим все наши проблемы по организации производства, оказанию услуг, применению труда только за счет наших граждан. Почему? Потому что мы не сможем. Это огромный трудовой ресурс», — заявил Медведев.

В то же время замглавы Совбеза назвал недопустимыми ситуации, при которых иностранцы имеют в трудовом плане преимущества перед гражданами России.

«Мы не должны создавать для тех, кто приехал трудиться, условия лучше, чем для наших граждан», — сказал Медведев.

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