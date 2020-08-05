Пермь, , 15:46 — REGNUM В Пермском крае отменён режим самоизоляции, который действовал более четырёх месяцев. Такое решение 5 августа принял краевой оперштаб.

Это решение касается практически всех жителей региона. Исключением являются граждане в возрасте старше 65 лет и те, которые имеют хронические заболевания.

Режим был введён в начале апреля для профилактики распространения коронавирусной инфекции. К августу оказалось, что власти разрешили работу большинству организаций, но формально режим самоизоляции оставался в силе. Наконец, чиновники решили внести в документы соответствующие изменения.