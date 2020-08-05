Нур-Султан, , 15:39 — REGNUM Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев предложил ввести уголовную ответственность за жестокое обращение с животными, которые привели гибели, сообщили в пресс-службе министерства.

По его словам, последнее время факты жесткого обращения с животными участились. Министр считает, что действующие нормы предусматривают слишком мягкое наказание за жестокое обращение с животными.

Мирзагалиев добавил, что помимо ужесточения ответственности необходимо возрождать нормы морали и гуманного отношения ко всему живому.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года французская киноактриса Брижит Бардо направила президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву письмо, в котором заявила о жестоких убийствах животных в Атырау и Уральске.

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