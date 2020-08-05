Нижний Новгород, , 15:38 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, которые касаются тренировок спортивных команд. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Теперь спортсмены могут тренироваться в составе пяти человек на закрытой площадке, до 15 человек — на открытом воздухе.

«Возникало много вопросов у тренеров и руководителей спортивных учреждений. В командных видах спорта численность занимающихся имеет принципиальное значение. Надеемся, что изменения Указа позволят тренироваться более полноценно», — отметил глава области.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Никитин анонсировал открытие до конца текущей недели фитнес-центров.