Стокгольм, , 09:37 — REGNUM В результате журналистского расследования выяснилось, что в некоторых случаях бронежилеты, конфискованные шведской полицией, продаются на онлайн-аукционе лицам, ранее осужденным за совершение различных преступлений. О круговороте защитного снаряжения внутри криминалитета с участием полицейских 5 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

На веб-сайте Государственной исполнительной службы Швеции по имущественным взысканиям конфискованные бронежилеты находятся в свободной продаже на онлайн-аукционах. Защитное снаряжение продается, потому что оно было изъято приставами у предыдущих владельцев за долги.

Среди бывших владельцев, как удалось узнать журналистам, числятся преступники, приговоренные к тюремному заключению за совершение насильственных преступлений. Однако и новые приобретатели также имеют уголовное прошлое за плечами, что не мешает им покупать пуленепробиваемые и защищающие от ножевых ранений бронежилеты, так как действующее законодательство не устанавливает никаких ограничений на куплю-продажу данного вида амуниции.

«Если мы изымаем вещи у преступника, и он может выкупить их на следующий день, то, на мой взгляд, это театр абсурда», — заявил Маркус Эквалл, оперативный координатор полиции в Гётеборге.