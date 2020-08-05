Тбилиси, , 16:16 — REGNUM Масштабное исследование по определению степени распространения коронавируса скоро начнут проводить в Грузии. Об этом 5 августа рассказал журналистам глава Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе, сообщает «Общественное телевидение».

Врач объяснил, что изучать будут сыворотку крови, чтобы выявить, какой процент жителей Грузии перенес COVID-19. По его словам, исследование начнется через десять дней.

«Оно должно дать информацию о том, сколько человек в стране перенесли болезнь и каков примерный показатель распространенности этой инфекции», — сказал Гамкрелидзе.

Стоит отметить, что на 5 августа в Грузии выявили 1197 носителей коронавируса. Из них 974 победили SARS-CoV-2, что превышает 80% от общего числа выявленных случаев. 17 пациентов с COVID-19 скончались.

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