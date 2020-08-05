Ватикан, , 15:22 — REGNUM Папа Римский Франциск призвал помолиться за жертв произошедшего в столице Ливана Бейруте взрыва, передает портал Vatican News.

Папа Римский Франциск (сс) Xonn

«Помолимся о погибших и об их родных, и помолимся о Ливане», — цитирует портал понтифика.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный взрыв прогремел в столице Ливана Бейруте вечером 4 августа. По оценкам экспертов, его мощность составила в 50−100 тонн в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва оказался разрушен порт Бейрута, сильно пострадали окружающие районы. Погибли более 100 человек.

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