Калуга, , 15:23 — REGNUM В калужском Инновационном культурном центре 5 августа состоялась церемония открытия фестиваля «Молодые фотографы России — 2020», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По информации организаторов фестиваля, в 2020 году на конкурс поступили заявки от 932 молодых фотографов из 74 регионов страны. Жюри отобрало 110 работ, которые посвящены проблемам молодёжного андеграунда, генетики, экологии, будущего, личной истории авторов, их психологических состояний и взаимоотношений поколений. Эти фотографии составили главную выставку фестиваля. В рамках молодёжного фестиваля, который продлится по 9 августа, состоится знакомство с классическими и новыми направлениями в фотографии, современными тенденциями в использовании фототехнологий. Программа фестиваля включила более 50 мастер-классов, творческих встреч, фото-ревю и лекций. Награждение лауреатов и дипломантов фотоконкурса, обладателя Гран-при конкурса МФР-2020 состоится 5 августа в рамках церемонии открытия. Победителей и дипломантов специальной темы конкурса «Современная Россия. Лица малых и средних городов» от партнера проекта АНО «АНИМА (Душа) наградят 9 августа.

Проект «Всероссийский фотоконкурс и фестиваль «Молодые фотографы России — 2020» проводится Союзом фотохудожников России с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Главный партнёр проекта — компания Leica Camera Russia — официальное российское представительство немецкого концерна Leica Camera AG. Организаторы проекта — Союз фотохудожников России, Московская школа визуальных искусств, Калужская Детская школа искусств № 2 имени С. С. Туликова при поддержке правительства Калужской области.

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