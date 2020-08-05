Вашингтон, , 15:20 — REGNUM За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 57,5 тысячи новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 августа сообщает университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 57 540 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 4 771 846.

Также сообщается, что за это же время в США 1399 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов выросло до 156 839.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране 1 528 879 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Алжира Абдельмаджид Теббун поручил премьер-министру страны рассмотреть вопрос о постепенном возобновлении работы мечетей.