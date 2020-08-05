Белгород, , 15:16 — REGNUM Стипендию президента РФ на обучение за рубежом получат четыре студентки Белгородского государственного университета. Стипендиаты отправятся на учёбу в 2020—2021 учебном году, сообщили 5 августа в пресс-службе вуза.

Среди получателей две студентки и две аспирантки БелГУ. Они пройдут обучение в ведущих университетах мира. Стипендия предназначена для оплаты визы, проезда до места обучения и обратно, проживания, оплату местного транспорта. Деньги покроют не только расходы на обучение, но и медицинскую страховку.

На конкурс было подано около 200 заявок, победителями стали 40 студентов и 60 аспирантов со всей России.