Нур-Султан, , 15:08 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил оказать поддержку детям из малообеспеченных семей для организации дистанционного обучения, сообщили в пресс-службе главы государства.

5 августа казахстанский лидер встретился с министром образования и науки Казахстана Асхатом Аймагамбетовым. Он представил президенту отчет о подготовке к новому учебному году.

Глава государства отметил необходимость оградить педагогов от несвойственных функций, а также поручил обеспечить запланированное повышение заработных плат на 25%.

Как сообщало ИА REGNUM, около 2,6 млн школьников в Казахстане начнут учебный год в дистанционном режиме. Вместе с тем, в дежурных классах будут учиться 530 тыс. школьников и еще 157 тыс. — в обычном режиме.

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