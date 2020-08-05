Москва, , 15:08 — REGNUM Дипломатическое представительство Ливана в Москве сегодня, 5 августа, в знак скорби по погибшим при взрыве в порту Бейрута приступило национальный флаг на здании посольства.

Читайте также: В Ливане объявлен общенациональный траур по жертвам взрыва в Бейруте

К зданию, которое будет закрыто в течение трёх дней из-за объявленного траура по жертвам трагедии, сочувствующие граждане несут цветы и свечи, пишет ТАСС.

Также по теме: Почти 300 тыс. человек остались без жилья из-за взрыва в Бейруте

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 4 августа в районе порта Бейрута прогремел мощный взрыв, который, по оценкам экспертов, составил 50−100 тонн тротила. Десятки домов и зданий были разрушены или повреждены взрывной волной. Количество жертв произошедшего уже превысило сто человек, более 4 тысяч пострадали.