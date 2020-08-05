Краснодар, , 15:05 — REGNUM Около 3,5 тыс. человек остались без водоснабжения из-за аварии на водоводе в Краснодаре, сообщили в администрации города 5 августа.

Авария произошла на водоводе диаметром 300 мм на пересечении улицы Гудимы и улицы Орджоникидзе 5 августа в 14:15. В зону отключения попали 32 многоквартирных дома в районе, ограниченном улицей. Суворова, улицей Железнодорожной и улицей Гудимы.

На месте аварии ведутся работы, восстановить подачу воды в дома специалисты обещают к 17:00 5 августа.