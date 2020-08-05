Екатеринбург, , 15:11 — REGNUM В Екатеринбурге родителей заставляют платить за ревакцинацию своих детей от клещевого энцефалита. С такой жалобой обратилась в Минздрав РФ и другие федеральные ведомства одна из жительниц города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вакцина Defense.gov

Автор обращения подчёркивает: Свердловская область является эндемичным регионом по клещевому вирусному энцефалиту (то есть заболевание распространено на территории области), согласно данным Роспотребнадзора. Прививка против клещевого энцефалита входит в календарь профилактических по эпидемическим показаниям и финансируется «за счёт средств областного бюджета, бюджета муниципальных образований», а также других источников.

Однако в действительности ребёнку уже не удастся сделать ревакцинацию от данного заболевания бесплатно. Так, в Екатеринбурге детям делают за счёт средств областного бюджета лишь первые две прививки в возрасте 2 года и 3 месяца.

«Ревакцинация, третья прививка и последующие, проводятся за счет средств родителей», — сообщили в пресс-службе горздрава Екатеринбурга корреспонденту ИА REGNUM. Такие порядки действуют ещё с 2010 года. Почему муниципалитет не может выделить на покупку вакцин собственные средства, в управлении не объяснили. «Наш центр лишь получает вакцины и передает больницам. Все финансовые дела решаются на высоком уровне», — уточнили в пресс-службе.

Пресс-секретарь облминздрава Константин Шестаков предположил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, что в Екатеринбурге не проводят ревакцинацию за счёт городских средств из-за нехватки денег на данную статью расходов.

Однако ни в одном из муниципалитетов Свердловской области сейчас не делают ревакцинацию за счёт муниципальных или областных средств, добавили в пресс-службе министерства. Тем не менее в ведомстве уточнили: «Вакцинация — это совместное обязательство как государственных органов власти, так и муниципальных».

Таким образом, свердловским родителям приходится тратиться самим на ревакцинацию детей от клещевого энцефалита — и ни город, ни область в этом не помогут. Особенно страдают многодетные семьи, расходы которых возрастают существенно. Отказываться же от вакцины опасно: только в 2020 году от клещей пострадали более 28 000 человек. У 116 пациентов подозревают клещевой энцефалит.

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