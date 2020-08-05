Бишкек, , 14:53 — REGNUM Очередной рост заболеваемости COVID-19 в Киргизии ожидается в октябре 2020 года. Об этом заявил эпидемиолог научно-практического центра инфекционного контроля Алексей Кравцов в эфире проекта «Слово доктору».

По его словам, если власти Киргизии не предпримут меры, то снижение следующего пика получится достичь только к концу 2020 года. Кравцов сказал, что минздрав республики уже готовится к этому периоду.

Эпидемиолог добавил, что очередной рост придется на сезон заболеваний. Поэтому важно предотвратить рост случаев ОРВИ и гриппа, так как их сложно отличить от COVID-19 на начальной стадии.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 августа в Киргизии выявили 38 110 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 29 510 человек, скончались 1438 пациентов.

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