Бейрут, , 14:52 — REGNUM После мощного взрыва в порту Бейрута, который разрушил и повредил десятки зданий и домов в ливанской столице, без крова остались около 300 тыс. человек. Об этом заявил губернатор города Марван Аббуд, передаёт телеканал Al-Mayadeen.

Пострадавшие здания после взрыва в Бейруте

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор ливанской столицы Марван Аббуд заявил, что ущерб от мощного взрыва, который произошёл в порту Бейрута 4 августа, оценивается в размере от $3 млрд до $5 млрд, а возможно и больше.

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Взрывной волной, которая ощущалась на Кипре, повреждены десятки зданий.

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