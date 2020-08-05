Черкесск, , 14:52 — REGNUM В Карачаево-Черкесии разорен один из электрообъектов — высоковольтная линия 35 кВ «Бичесын — Поляна». Похищено 7740 метров алюминиевого провода. Вес похищенного составляет 4,3 тонны, стоимость — около 1 млн рублей.

Кражу провода обнаружили энергетики филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» в ходе внеочередного осмотра высоковольтной линии, сообщили 5 августа в пресс-службе компании «Россети Северный Кавказ». Этот объект с 30 мая 2020 года был выведен в ремонт. Планировалось проведение реконструкции, чтобы подготовить его к зиме и периоду пиковых нагрузок.

О факте кражи провода сообщили в правоохранительные органы. Проводятся следственные мероприятия. Вандалов ожидает серьезное наказание в виде штрафа в размере до 1 млн рублей и лишения свободы сроком до десяти лет.