Томск, , 14:50 — REGNUM Власти Томской области рассказали о том, как в регионе будет проходить предстоящий учебный год. Как сообщили ИА REGNUM 5 августа в областном правительстве, начать учебный год регион готовится в очном формате.

Школьники Иван Шилов © ИА REGNUM

По поручению губернатора Сергея Жвачкина, для томских детсадов, школ, техникумов, колледжей, вузов и учреждений допобразования разработали требования по организации учебного процесса. Условие — выполнение всех санитарно-эпидемиологических требований.

На входе в образовательные учреждения будет предусмотрено разведение потоков обучающихся, обязательная термометрия, обработка рук мылом или антисептиком. Студенты вузов и работники сферы образования должны будут носить маски. Педагогам можно не использовать маски при проведении лекционных занятий при условии соблюдения социальной дистанции.

Помещения будут ежедневно обрабатывать дезинфицирующими средствами.

График занятий в школах будет гибким. Некоторые предметы, такие как изобразительное искусство, музыка и так далее, будут проводиться дистанционно. Физкультурой школьники будут заниматься по возможности на открытом воздухе. За каждым классом закрепляется отдельный кабинет, в нём будут проводиться основные уроки.

Все учебники планируют выдать заранее — в августе.

«Безусловно, новый учебный год для всех будет проходить в новых реалиях, где в приоритете качественное и безопасное образование», — прокомментировала заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова.

Как сообщало ИА REGNUM, томские детские сады планируют приступить к работе в штатном режиме с 17 августа.

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