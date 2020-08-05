Алжир, , 15:01 — REGNUM Президент Алжира Абдельмаджид Теббун поручил премьер-министру страны рассмотреть вопрос о постепенном возобновлении работы мечетей. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление президента во время заседания Верховного Совета безопасности.

Президент поручил премьер-министру Абдельазизу Джераду сначала сосредоточить внимание на крупных мечетях вместимостью от 1000 человек.

Он сказал, что большие мечети «смогут позволить соблюдать существенное социальное дистанцирование при условии обязательного ношения масок».

Премьер-министр также будет следить за постепенным открытием общественных пространств, включая пляжи и парки.

Мечети, пляжи и парки были закрыты в марте, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

В Алжире подтвердили примерно 30 000 случаев заражения коронавирусом.