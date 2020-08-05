Киев, , 14:47 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что еженедельные антирекорды подчеркивают негативную динамику распространения коронавируса в стране.

Об этом он сказал на заседании правительства сегодня, 5 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

К счастью, добавил Шмыгаль, есть регионы, где динамика заболеваемости умеренная или положительная. Он также напомнил, что на Украине введена модель «адаптивного карантина», где ограничения вводятся на региональном уровне в зависимости от ситуации в конкретной области страны. Шмыгаль подчеркнул, что у такой схемы есть несколько задач.

«Первая — не допустить максимального распространения эпидемии и гибели людей, следующее — позволить экономике и людям зарабатывать деньги, иметь минимальные ограничения в виде масок, дезинфекции, соблюдения социальной дистанции», — заявил глава украинского правительства.

ИА REGNUM напоминает, что последние сутки на Украине был зафиксирован очередной антирекорд по суточной заболеваемости — 1271 новых случаев коронавируса. В региональном разрезе лидируют Львовская область (подтверждено 156 новых случаев), Киев (150), и граничащая с Россией Харьковская область — 148. Всего за время пандемии на Украине было официально зарегистрировано 75.490 случаев коронавируса.