Москва, , 14:46 — REGNUM Никаких указаний на вспышку коронавируса на курортах Турции нет. Ни о какой вспышке говорить нельзя. Об этом 5 августа заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, опровергая информацию в СМИ, сообщили в АТОР.

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«Возможно, некоторых могло ввести в заблуждение слово tatil — но это не означает «курорт», а всего лишь «место отдыха» (парк, сквер, набережная и т. д). Налицо элементарная ошибка перевода», — пояснил Коджа.

На 4 августа зарегистрировано 1083 новых случая (+88 по сравнению с 3 августа, когда было зафиксировано 995 новых случаев). График заражение коронавирусом в Турции, начиная со второй декады июля, очень ровный.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что на курортах Турции зафиксирован серьезный рост выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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