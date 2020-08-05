Ставрополь, , 14:53 — REGNUM Число жертв COVID-19 в Ставропольском крае к 11:00 5 августа достигло 167. За предыдущие сутки в регионе зарегистрировали два новых случая летального исхода, сообщил федеральный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

К настоящему времени на Ставрополье зарегистрировано 8779 фактов заражения коронавирусом нового типа. Накануне в крае выявлен 121 носитель инфекции — это наибольший суточный прирост в регионе, начиная с 24 июля.

За минувшие сутки на Ставрополье выздоровели 120 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в крае болезнь победили 5975 человек, или 68% заразившихся. На лечении в регионе остаются 2637 носителей коронавируса.