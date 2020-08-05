Торонто, Канада, , 14:45 — REGNUM Состоялся релиз необычный приключенческой игры Skully. Об этом 4 августа сообщила «Игромания».

Главным героем Skully станет магический череп, умеющий создавать себе тело из особой глины. Используя эту способность ему предстоит совершить опасное путешествие и спасти мир.

Релиз Skully уже состоялся. Игра доступна на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

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