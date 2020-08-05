Сыктывкар, , 14:34 — REGNUM В Коми могут запретить продажу безалкогольных энергетиков несовершеннолетним. Соответствующий законопроект рассмотрят республиканские депутаты.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе госсовета, в последнее время в адрес депутатов поступают обращения от жителей Коми с просьбой запретить продажу безалкогольных энергетических напитков детям до 18 лет. Спикер госсовета Надежда Дорофеева народную инициативу поддерживает.

«Основные тонизирующие компоненты, которые компании используют в производстве таких напитков, при нормальной дозировке, конечно, безвредны. Но проблема в том, что зачастую их содержание в «энергетиках» завышено. А с учетом потребления человеком более одной упаковки в день, это может оказать негативное влияние на здоровье детей, а также людей, страдающих повышенной нервной возбудимостью, нарушениями сердечной деятельности и гипертонической болезнью», — заявила Дорофеева.

В настоящее время на федеральном уровне ограничений на продажу безалкогольных энергетиков не установлено. При этом в ряде субъектов — Краснодарском крае, Ленинградской области, Карелии и других — работают соответствующие региональные законы. Возможность их принятия подтверждается судебной практикой.

В ближайшее время депутаты приступят к разработке документа. К работе над ним планируют привлечь общественность.