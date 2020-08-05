Сыктывкар, 5 августа 2020, 14:34 — REGNUM В Коми могут запретить продажу безалкогольных энергетиков несовершеннолетним. Соответствующий законопроект рассмотрят республиканские депутаты.
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе госсовета, в последнее время в адрес депутатов поступают обращения от жителей Коми с просьбой запретить продажу безалкогольных энергетических напитков детям до 18 лет. Спикер госсовета Надежда Дорофеева народную инициативу поддерживает.
В настоящее время на федеральном уровне ограничений на продажу безалкогольных энергетиков не установлено. При этом в ряде субъектов — Краснодарском крае, Ленинградской области, Карелии и других — работают соответствующие региональные законы. Возможность их принятия подтверждается судебной практикой.
В ближайшее время депутаты приступят к разработке документа. К работе над ним планируют привлечь общественность.