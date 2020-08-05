Кэри, США, , 14:26 — REGNUM В многопользовательском экшене Fortnite появилась возможность управлять автомобилем. Трейлер обновления «Весёлая поездка» был опубликован 5 августа на официальном YouTube-канале проекта.

В «Весёлой поездке» геймеры получат доступ к четырём автомобилям: Islander Prevalent, Victory Motors Whiplash, OG Bear и Titano Mudflap. В салоне каждого из них будет играть музыка, а у игроков появится возможность самостоятельно выбрать радиостанцию.

Напомним, Fortnite — это популярная «королевская битва», разработанная компанией Epic Games. Её релиз состоялся в 2017 году.

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