Марсель, Франция, , 14:23 — REGNUM Пожар, начавшийся 4 августа 2020 года, уже уничтожил более 1000 гектаров леса в коммуне Мартиг, недалеко от Марселя, сообщает Le Figaro.

Известно, что из-за пожара около 2700 человек были эвакуированы, в том числе 468 морем.

«Из-за сильного ветра пожар быстро прогрессировал и угрожал нескольким территориям на берегу Средиземного моря, пламя устремилось в пригородные районы, между домами и кемпингами», — заявили пожарные.

Кроме того, четырнадцать пожарных получили легкие ранения или отравились дымом во время спасательной операции.

Прибывший на место пожара министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин воздал должное пожарным и полицейским, участвовавшим в борьбе с пожаром.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции на средиземноморском побережье к западу от Марселя эвакуируют отдыхающих в кемпингах, поскольку сильный пожар уже уничтожил несколько сотен гектаров растительности.

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