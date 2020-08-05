Саранск, , 14:22 — REGNUM Гражданин США Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж к длительному тюремному сроку, прибыл в одну из колоний в Мордовии. Об этом 5 августа сообщил председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии Валерий Крутов.

По его словам, Уилан пробудет в колонии №18 около двух недель для прохождения карантина. Затем его, предположительно, этапируют в колонию строгого режима №17 в поселке Озерном.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня Московский городской суд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам лишения свободы. Защита гражданина США сообщила, что не планирует обжаловать решение. Адвокаты сообщили, что планируется начать переговоры и организацию обмена Уилана на осужденных в США граждан РФ.

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