Монреаль, Канада, , 14:21 — REGNUM В сети появился новый геймплейный трейлер игры Necromunda: Underhive Wars. Его опубликовали 5 августа на YouTube-канале издательства Focus Home Interactive.

В ролике разработчики показали фрагменты игрового процесса и назвали дату релиза проекта. Necromunda: Underhive Wars выйдет на PC, PS4 и Xbox One 8 сентября 2020 года.

В Necromunda: Underhive Wars игрокам предстоит возглавить одну из банд, воюющих за господство над городами-ульями Некромунды. Залогом победы в этом враждебном мире станет тактика и правильно подобранная экипировка для наёмников.

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