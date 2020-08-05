Черкесск, , 14:21 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в настоящее время принимает на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией только один госпиталь, размещенный в городской больнице Черкесска. Остальные четыре госпиталя и инфекционное отделение в поселке Правокубанский переведены в резерв.

Об этом сообщил 5 августа в ходе открытого чата с жителями республики глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. По его словам, в случае наступления «второй волны» коронавируса, имеются все возможности вновь развернуть госпитали в течение нескольких дней.

Как отметил Темрезов, в госпитале на базе горбольницы создано около 300 койко-мест для пациентов с COVID-19. В настоящее время там находятся на лечении 74 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, о переходе на штатный режим работы ранее заявила главврач Республиканской больницы Ирина Гербекова, где в двух отделениях были развернуты койки для больных COVID-19.