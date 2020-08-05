Москва, , 14:59 — REGNUM Угроза коронавируса состоит еще в и том, что теоретически он может оставаться в организме человека как, например, гепатит С или ВИЧ. Об этом 5 августа заявил академик РАН, профессор Сергей Колесников на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, на данный момент такой угрозы как ранее коронавирус уже не представляет ввиду выработки иммунитета к нему у широких слоев населения.

«Но только если этот вирус не станет таким же, как и гепатит С или ВИЧ», — сказал Колесников.

По его словам, теоретически существует угроза, что вирус может жить в организме и человек не сможет от него избавиться. И хотя предпосылок к этому пока нет. подобная вероятность «пугает» профессора.

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