5 августа 2020 | Время чтения 6 мин

Артемий Шишкин, , 19:50 — REGNUM В Челябинской области детей направляют на платные обследования. Диагноз — у минздрава кончились деньги.

«Медицинская помощь» Цитата из к/ф «Лестница Якова». реж. Эдриан Лайн. 1990. США

Врачебное пожелание при выписке лекарств «Денег нет, но вы лечитесь», уже становится пугающе постоянным. Однако на Южном Урале, в городе Копейск, теперь это можно услышать и в детской поликлинике.

Условно бесплатная медицина.

В июне этого года в детскую поликлинику № 1 города Копейска обратилась мать с восьмилетней дочкой. Ребёнок жаловался на сильные боли в желудке, что уже послужило однажды причиной ночного визита в больницу. Врач-инфекционист осмотрела ребёнка, быстро нашла причину боли и профессионально поставила диагноз. Для выписки лекарства, естественно, платного, надо было только сдать анализ крови на Вирус Эпштейн-Барр, проще говоря, на герпес. И вот тут-то выяснилось, что данное исследование необходимо пройти за деньги и почему-то в частной клинике. Хотя, по словам самого доктора, этот анализ входит в список бесплатных услуг по ОМС. Как разъяснила медик матери юной пациентки, государство не производит данное исследование, но ежегодно выделяет денежные средства на платное прохождение. На данный же момент все выделенные средства исчерпаны. На вопрос матери, что же ей делать со страдающей от боли дочкой, врач-инфекционист внесла ребёнка в список очередников… и предложила подождать. Однако хотя бы приблизительное время ожидания назвать отказалась.

«Для специалиста наша проблема была совершенно ясна. И она сказала мне, что уже готова выписать лекарства, но необходимо подтверждение, — рассказала мне мать больного ребёнка. — И поэтому, кроме анализа крови на Эпштейна-Барр, больше ничего не назначила. Но это было именно обязательное назначение».

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Анализ крови ВЭБ (три вида) стоит более двух тысяч рублей. И в государственной поликлинике его и правда пройти невозможно. За неимением такового, назначают сразу несколько других обследований. Игнорируя прямой и современный путь, так сказать, идут в обход. Но если забор крови на ВЭБ происходит одномоментно и безопасно для ребёнка, то «обходной манёвр» подразумевает неоднократное посещение поликлиники, что может быть опасно в разгар эпидемии. Кроме этого, идёт излишнее облучение детского организма. И это далеко не единственная медицинская услуга, которую не способно оказать государство и которую оно покупает у частных компаний. И которую по факту сейчас вынуждены оплачивать родители юных пациентов из собственных карманов.

Немного подробнее ознакомившись с причинами платных анализов, легко можно найти одну из основных. Проблема в том, что такие исследования являются достаточно новыми и высокотехнологическими. И практически всегда в них применяются импортные, дорогие реактивы, которые попросту не производятся в нашей стране. Эту проблему неоднократно озвучивали множество российских учёных и медиков.

Все ушли на фронт… коронавирусный

Заместитель главного врача детской поликлиники № 1 по клинико-экспертной работе Наталья Ушакова тоже не смогла ответить на вопрос, «как долго ожидать нового финансирования платных медпроцедур». В разговоре со мной она подтвердила, что их медучреждение получало деньги на оплату анализов в частных клиниках, но на данный момент средств больше нет. Наталья Дмитриевна сообщила, что деньги ожидаются когда-то во втором полугодии.

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С вопросом, почему бесплатная медпомощь оказывается за деньги, следующий звонок был сделан на «горячую линию» в Росздравнадзор. Оператор выслушал, посочувствовал проблеме и посоветовал написать в их службу официальное письмо, а также позвонить в минздрав Челябинской области.

За два дня, с перерывом на нерабочий день, были сделаны попытки дозвониться до ответственных лиц в минздраве Челябинской области. Но дозвониться до кого-либо, кто бы мог помочь, удалось только лишь на третий. К телефону либо никто не подходил, либо разговаривать отказывались. Кроме того, прояснилось, почему молчит большое количество телефонных номеров. Минздрав борется с коронавирусом.

Заместитель министра Марина Штрахова посоветовала писать в минздрав письма, ответ на которые можно ожидать в течение месяца. Консультант отдела организации медицинской помощи детям и матерям Иван Селихов оказался компетентен в интересующем общественность вопросе, но помочь тоже был не в состоянии.

«У нас действительно есть ряд исследований, которые являются платными. И в данном случае надо исходить из того, имеется ли анализ ВЭБ в списке ОМС, — ответил он. — Но если это исследование включено в медицинский полис, то оно должно быть осуществлено совершенно бесплатно».

Заместитель министра здравоохранения Челябинской области Марина Штрахова Цитата из видео на YouTube

Иван Сергеевич посоветовал позвонить руководству ГДП № 1 (где, собственно, нам и отказали) и… опять-таки писать письма в минздрав. Заверив при этом, что тридцатидневный срок рассмотрения может быть и сокращён.

Таким образом, круг замкнулся.

Совет вам, да минздрав?

Чтобы точно знать, что исследование ВЭБ действительно входит в список ОМС, был совершён звонок в ООО СМК «Астра-Металл», которая эти полисы не только выдаёт, но и надзирает за их исполнением. Оператор Марина приняла этот вызов. И это была единственная организация, где не заставили писать никаких писем до востребования. Она выслушала проблему, перезвонила в тот же день и подтвердила, что исследование на Эпштейн-Барр входит в полис ОМС, и обязано выполняться бесплатно. А ещё оператор Марина имела разговор с заместителем главного врача по клинико-экспертной работе ГДП № 1 Юлией Пермяковой. И, по словам Юлии Артуровны, анализ, выписанный врачом девочке, носил не обязательный, а рекомендательный характер.

Специалист-инфекционист на жалобы на сильные боли у ребёнка дала лишь добрый совет?

«Нам никто не говорил, что это была всего лишь рекомендация, — удивляется мать девочки. — Но даже если это и так, и нам посоветовали — хотите делайте, а хотите нет… что же тогда получается, что инфекционист вообще ничего не назначила и ничего не выписала? Отправила ребёнка домой, страдать дальше? Хотите мучайтесь, не хотите — платите?».

Замминистра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин в разговоре со мной назвал действия руководства поликлиники совершенно нелогичными. При этом он не исключил, что деньги действительно были потрачены.

Pаместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин Цитата из видео на YouTube(URAL1)

Систематический отказ

Напомним, что это уже не первый случай, когда родителей заставляют платить за бесплатные медицинские услуги. Ранее в СМИ широко освещалась история с ребёнком-инвалидом. Его родителям также предлагали выкупить жизненно необходимое лекарство или ожидать появления оного по бесплатной квоте.

В интернете существуют сотни площадок, на которых родители жалуются на платные медуслуги и ругают минздрав. И стоит только опубликовать опрос в любой из городских социальных сетей, как откликнутся сотни людей с конкретными претензиями и реальными случаями. И лишь единицы из них будут звонить в инстанции, выслушивать советы и писать письма. Любой нормальный родитель, скорее, оплатит этот условно-бесплатный счёт, под названием рецепт врача, чем будет смотреть на мучения своего ребёнка. Ну, а после… после, возможно, не захочет связываться с системой здравоохранения.

Ведь это же СИСТЕМА!