Москва, , 14:17 — REGNUM Компания Kia Motors Russia объявила о старте продаж в России обновленного кроссовера Kia Soul Style. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба компании.

Двигатель у кроссовера бензиновый на 2 л производительностью 150 л. с. Он агрегатируется с шестиступенчатым «автоматом». А вот экстерьер и интерьер у модели несколько изменены.

Спереди новинка получила «спортивную» крупноячеистую радиаторную решетку. Кроме того, у модели появились накладки порогов с красными акцентами и новые бампера.

Салон сделан в спортивном стиле, который подчеркивают красные акценты на дверных картах, а кожа прострочена красной нитью. Руль у Kia Soul Style также спортивный.

Кресла оборудованы электронным управлением. Автомобиль также получил более динамичную подвеску.

Цена на «спортивную» версию кроссовера составляет 1 499 900 рублей.

Ранее стало известно, что стоимость нового седана Kia K5 в России составит в версии Style 1 984 900 рублей.

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