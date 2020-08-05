Франкфурт-на-Майне, Германия, , 14:08 — REGNUM Житель Германии Штефан Эрнст дал свое признание суду в том, что он совершил убийство немецкого политика Вальтера Любке. Об этом 5 августа сообщает телеканал Welt.

«Я стрелял», — заявил в ходе судебного заседания 46-летний подозреваемый в убийстве.

При этом отмечается, что судебный процесс по делу об убийстве члена Христианско-демократического союза Вальтера Любке проходит с усиленными мерами безопасности в Высшем земельном суде во Франкфурте-на-Майне.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Вальтер Любке, находившийся на должности главы администрации округа Кассель и придерживавшийся либеральных взглядов, в том числе на вопросы миграции, был найден застреленным около своего дома в июне прошлого года.