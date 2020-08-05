Москва, , 14:11 — REGNUM В России, вероятнее всего, не произойдёт второй волны коронавируса. Об этом 5 августа заявил академик РАН, профессор Сергей Колесников на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По мнению профессора, в России активно формируется коллективный иммунитет, что снижает риск масштабного распространения данной инфекции.

«Никакой второй волны не будет. Растёт иммунная прослойка. От 20 до 40% имеют иммунитет и не подвержены заражению. Когда иммунная прослойка достигнет 60%, а она близка к этому, то это будут просто сезонные вспышки», — сказал Колесников.

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