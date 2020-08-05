Черкесск, , 14:04 — REGNUM В Карачаево-Черкесии закрыт еще один госпиталь для пациентов, лечившихся от COVID-19. Он был развернут на базе республиканской клинической больницы во время обострения эпидемической ситуации по коронавирусу.

В настоящее время в связи с улучшением положения и снижением роста числа заболевших необходимость в госпитализации большого числа тяжелых пациентов отпала. Об этом сообщила главврач медицинского учреждения Ирина Гербекова.

По ее словам, больных с COVID-19 лечили в двух специально выделенных отделениях, в то время как все остальные отделения продолжали оказывать экстренную помощь жителям республики, пишет РИА «Карачаево-Черкесия». За все время на лечении в госпитале находились 160 больных с новой коронавирусной инфекцией.

Как отметила главврач, в случае надобности COVID-госпиталь может вновь возобновить прием пациентов.