Цхинвал, , 14:07 — REGNUM Депутаты парламента Южной Осетии получили ответ от Комитета государственной безопасности (КГБ) республики на запрос, почему на карантин отправляют менее 10% от тех, кто прибывает в страну из-за границы. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба законодательного органа.

Народные избранники обратили внимание, что, по данным пограничной службы КГБ, с 1 по 30 июня в страну въехали 2195 человек, но в зону карантина за тот же период прибыли только 207. В ответе пограничников говорится, что нарушений по этому вопросу не было.

«По линии консульства вернулись 116 человек, по линии министерства здравоохранения — 9 человек, курсанты и студенты — 82 человека. Все они проходили карантин в медучреждениях РЮО. 700 человек — это водители большегрузных автомобилей, которые не задерживаются на территории РЮО, 751 человек пересекли границу по линии 4 военной базы, а 270 — по линии погрануправления. Все они обязаны проходить карантин по месту дислокации», — ответили депутатам.

Кроме того, сообщается, что каждый день на территорию Южной Осетии по служебным делам въезжают еще примерно 15 человек.

Напомним, в Южной Осетии действие карантинных мер на границе с Россией продлено до 31 августа. За исключением российских дипломатов и силовиков, которые прибывают в командировку, в республику не пускают иностранных граждан. Жителям Южной Осетии для того, чтобы вернуться домой из-за рубежа нужно подать заявку в югоосетинском консульстве во Владикавказе.

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