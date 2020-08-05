Москва, , 13:57 — REGNUM Центральная избирательная комиссия намерена как можно оперативнее выявлять негативные или фейковые публикации о деятельности ЦИК и также быстро реагировать на них. С этой целью Центризбирком заключил контракт на оказание услуг «по аналитическому мониторингу социальных медиа и сети Интернет и информационному взаимодействию».

Контакт на сумму 1,176 млн рублей подписан с компанией «Интегрум Медиа». В качестве основных задач в документе обозначено, в том числе, «выявление и противодействие негативно окрашенной и заведомо ложной информации о деятельности ЦИК России, размещаемой в социальных медиа и сети Интернет», а также распространение там же «достоверной и актуальной информации в целях формирования положительного имиджа ЦИК России».

Напомним, на сегодняшний день у ЦИК есть свои аккаунты и официальные страницы в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассниках», Twitter, а также каналы в мессенджере Telegram и на видеохостинге Youtube.