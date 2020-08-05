Бейрут, , 13:57 — REGNUM Запасов зерна в Ливане осталось менее чем на один месяц, сообщает Reuters со ссылкой на министра экономики и торговли страны Рауля Нехме.

По его словам, для поддержания продовольственной безопасности Ливану необходим как минимум трехмесячный запас зерна.

В настоящее время власти ищут альтернативные хранилища продовольствия, добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный взрыв прогремел в столице Ливана Бейруте вечером 4 августа. По оценкам экспертов, его мощность составила в 50−100 тонн в тротиловом эквиваленте.

В результате взрыва оказался разрушен порт Бейрута, сильно пострадали окружающие районы. Погибли более 100 человек.

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