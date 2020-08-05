Генуя, Италия, , 13:54 — REGNUM Поздно вечером во вторник, 4 августа, было открыто движение автомобилей на новом генуэзском мосту Святого Георгия, построенного на месте рухнувшего в 2018 году виадука Моранди.

Утром в среду, 5 августа, на мосту появились пробки, одна из причин их возникновения — в том, что водители останавливаются на новом мосту, чтобы сделать селфи, сообщают местные СМИ.

Мост Моранди обрушился в августе 2018 года, погибли 43 человека. Правоохранительные органы Италии считают виновными руководителей и специалистов дорожных компаний, допускавших грубые нарушении в профилактике и проведении ремонта объекта.

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