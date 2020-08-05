Москва, , 13:57 — REGNUM На данный момент оптовая цена одной медицинской маски составляет 2,5 рубля. Об этом 5 августа заявил гендиректор DSM GROUP Сергей Шуляк на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Медицинские маски Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, на данный момент стоимость индивидуальных средств защиты существенно ниже, чем в марте или апреле, однако по-прежнему превышает показатели конца предыдущего года или января 2020 года.

«Спрос упал, и это отражается на цене. Уже оптовая цена продажи 2,5 рубля. Напомню, в январе оптовая цена закупки была 50 копеек, но в марте оптовая цена закупки доходила до 30 рублей», — сказал Шуляк.

При этом он отметил, что в розничной продаже снижения стоимости цены не наблюдается. Связано это с тем, что медицинские организации закупились по высокой цене и пытаются продать макси по такой стоимости, которая бы не привела к убытку.

Читайте ранее в этом сюжете: Отечественные препараты в аптеках во время пандемии пользовались спросом

Читайте развитие сюжета: Академик РАН заявил, что второй волны коронавируса не будет